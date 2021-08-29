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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للشعبة الإنجليزية بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتيجة طلاب الفرقة الأولي والثانية الشعبة الإنجليزية:
تم اعلان النتيجة، وللاطلاع  عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:
يقوم الطالب بالدخول على:
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
  - حروف كبيرة و صغيرة.
  - أرقام.
  - رموز (# ؛ @)
  - لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات. 
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

 

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تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. تعرف على الكليات المتاحة

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أعلن الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس عن نجاح  الجامعة فى  التقدم  100 مركزا   في تصنيف  شنغهاى  لتحتل المرتبة 701-800 على مستوى العالم والمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية ، وذلك طبقا لتقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم المعروف تصنيف شنغهاى " 2021 Academic Ranking of World Universities " والذي يعتبر التصنيف الأقوى والاشهر عالميا فى تصنيف الجامعات.

 


وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن هذا التصنيف يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة ، حيث يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقا لإنتاجيتها العلمية والبحثية ، ويأتى على رأس تلك المعاييرما يلى :
• عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس .
• حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلة "ناتشر" والتى احتلت  فيها جامعة عين شمس المركز الثاني محلياً خلال الفترة السابقة  وكذلك مجلة "ساينس" .
• نسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، والتى حققت الجامعة فيه تقدما ملحوظا طبقا لمؤشرات  قواعد البيانات العالمية web of science 
• نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة .
• الأداء الأكاديمي .


ومن جانبه أكد الدكتور  محمد ايمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن جامعة عين شمس قد اعتمدت بنسبة كبيرة فى منافستها ضمن هذا التصنيف على ماحققته الجامعة من إنجازات متتالية فى مجالات البحث العلمى والنشرالدولى فى الفترة الأخيرة ، وزيادة  عدد الأبحاث المنشورة  على قواعد البيانات العالمية "ناتشر" والتى احتلت  فيها جامعة عين شمس المركز الثاني  محلياً خلال الفترة السابقة  وكذلك مجلة "ساينس" .، وهو ما يؤكد حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على السعى الدائم نحو النهوض بسمعة الجامعة دولياً فى شتى المجالات البحثية والعلمية.

 

 

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