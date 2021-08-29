بدء تطبيق مبادرة التمويل العقارى الجديدة في 22 بنكا ..تفاصيل

بدأ أكثر من 22 بنكا عاملا في السوق المصرية في تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3%علي مدي 30عاما للسداد كحد أقصي، بعد اتاحها علي المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك البنوك كان من أبرزها " مصر، الاهلي، القاهرة، المصرف المتحد، سايب، قطر الوطني الاهلي qnb، المصري لتنمية الصادرات ،وغيرها.



وقالت مصادر مصرفية مطلعة ل صدي البلد ، أن الجهاز المصرفي لديه حرص لتبكير عمليات استفادة عملاء البنوك من.منتج التمويل العقاري الموجه لفئات محدودة ومتوسطي الدخل من المبادرة الرئاسية الجديدة وفقا لتوجهات القيادة السياسية .



ذكرت المصادر أن إتاحة التمويل للعميل سواء فئات محدودة ومتوسطة الدخل سيكون بحسب الدخل والحالة الاجتماعية لكل عميل مستحق للوحدات السكنية .



أوضحت المصادر سيتم دمج مبادرة التمويل العقاري السابقة بمحفظة مالية تبلغ ٥٠ مليار جنيه لفئات متوسطة الدخل بفائدة ٨ % مع المبادرة الجديدة بغرض تعظيم استفادة العملاء من عمليات الحصول علي تمويل للوحدات السكنية حيث سيكون الفيصل لعمليات التمويل وفقا لمستويات الدخل و قيمة الوحدة السكنية التي تنطبق عليها شروط المبادرة .