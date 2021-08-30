أيمن غنيم : حوالي نصف الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي ولا يدفعون ضرائب

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن نسبة الحصيلة الضريبية مقسومة على الناتج المحلي في مصر هي ١٣٪، ووصلت ل ١٥٪ عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مضيفا أنها في الدول الصناعية الكبرى من ٢٥٪ الي ٤٨٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية ٢٥٪.

وأكد أيمن غنيم، في حوار مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج المواجهة مع النفس، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن حوالي نصف الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي، ونسبة كبيرة تعمل بالبنكنوت، والدولة لا تعلم عنه أي شيء.

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، انه من الممكن أن يكون لديك مقاول يعمل في التجمع الخامس لديه أعمال تقدر ب ٢٠ مليون جنية كاش، والدولة لا تعلم عنها شيء، وهذا المقاول لا يدفع الضرائب، ومن يدفع الضرائب هو الموظف.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أننا نحتاج إلى إجبار الاقتصاد الغير رسمي الدخول في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن هذا الامر في غاية الأهمية على الاقتصاد المصري.



فيما أثني الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بالمشروعات القومية التي تتم في الدولة المصرية خلال فترة عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أيمن غنيم أن المشروعات القومية تسير بجناحين أولا المدن القديمة وتم عمل 600 كوبري وطريق و350 تحت الإنشاء وهذا أمرا في غاية الأهمية.

وأضاف د. أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن القطاع الدافع للاقتصاد، وهو الإنشاءات والمقاولات، وأمام كل بيت يتم بنائه هناك صناعات كثيرة مستفيدة.

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن له تأثير مضاعف وكل جنية يتم دفعه في مشروع يتم صرفه لقطاعات مختلفة ويعود على الاقتصاد بأكثر من 3 جنيهات.



قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، إنه لا يمكن ترك القطاعات الإستراتيجية في البلاد المصرية في يد مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص، مضيفا أنه يمكن أن يعمل ممارسات احتكارية.

وأضاف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن وجود الدولة في غاية الأهمية كلاعب أساسي، كمنتح ومسوق بقوانين السوق يعمل على ضبط السوق.

وتابع د. أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أنه هذا الأمر لا يعطي سيطرة كاملة للقطاع الخاص لقلة في السوق، مستدركا أن هذا الأمر يعد دورا هاما تلعبه الدولة، ويجب الوقوف أمامه كثيرا.