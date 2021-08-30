نزهة تحولت لجحيم .. كلاب ضالة تنهش طالبة حتى الموت

تعرضت طالبة إيطالية للنهش حتى الموت من مجموعة من الكلاب الضالة أثناء خروجها في نزهة في الغابة مع صديقها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفيت سيمونا كافالارو ، 20 عامًا ، بعد أن هاجمتها الكلاب في بلدة ساتريانو جنوب إيطاليا هذا الأسبوع.

وأفادت مواقع إخبارية محلية أن كافالارو وصديقها ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، كانا قد انتهيا للتو من نزهة مع مجموعة من الأصدقاء عندما قررا الذهاب في نزهة عبر الغابة.

تعرض الشابة وصديقها للهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة أثناء مرورهما في منطقة كثيفة الأشجار.



تمكن صديق كافالارو في النهاية من الهروب والاختباء في كوخ مهجور حيث اتصل بخدمات الطوارئ. لكن قبل وصولهم ، مزقت الكلاب كافالارو ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

فيما تم نقل كافالارو إلى المستشفى حيث ماتت بعد وقت قصير من وصولها.

وقالت لسلطات المحلية بأنها بصدد القبض على مجموعة الكلاب وبدأ التحقيق في وفاة الطالب.

