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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك يا لولي.. أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلى بـ عيد ميلادها | شاهد

صدى البلد

هنا الفنان احمد زاهر ، ابنته ليلى بـ عيد ميلادها ، ونشر عدة صور وفيديوهات له معها عبر حسابة بموقع انستجرام . 

 

وكتب احمد زاهر " ليلي .. احلي و اجمل و اغلي اسم في الوجود ..

ليلي اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا , اسم امي و اسم بنتي القمر كل سنه وانتي طيبه يا اجمل و احلي و احن و اطيب والذ ليلي في الدنيا بحبك حب 

مش هاقدر اوصفه ربنا يخليكي ليا و يوفقك في حياتك وتبقي سعيده و مبسوطه و تفضلي ناجحه و مكسره الدنيا اكتر مانتي مكسراها و تفضل ضحكتك الجميله علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنه يا حبيبتي بحبك يا لولي ". 

 

وشاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".


واستطرد أحمد زاهر قائلا: "بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

احمد زاهر ليلي احمد زاهر

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