تعرف على إصابات الركبة الشائعة.. أبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي

تعتبر إصابة الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أحد الأربطة المثبتة الرئيسية لمفصل الركبة . تعد إصابة أو تمزق الرباط الصليبي الأمامي من أكثر إصابات الركبة شيوعًا.

"يمكن أن يحدث في أي عمر أو في أي رياضة ، ولكنه يظهر بشكل عام في الشباب الذين يمارسون الرياضات التي تنطوي على محور الركبة مثل كرة القدم وكرة السلة والهوكي والتزلج ، عندما تحدث توقفات مفاجئة أو تغيرات في الاتجاه أثناء القفز والهبوط.

قال الدكتور شوبانغ أغاروال ، جراح استبدال العظام والمفاصل ، مستشفى NHS ، جالاندهار ، "إنها إصابة شائعة أيضًا في الرياضات الاحتكاكية مثل الكبادي والمصارعة وكرة القدم الأمريكية".

إلى جانب الرياضيين ، يمكن أن تحدث الإصابة أيضًا لأي شخص أثناء القيام بأنشطة مشتركة مثل القفز عبر بركة مياه أو إذا فاتتك الخطوة الأخيرة من الدرج بسرعة أو مجرد تسلق كرسي.

"بمجرد تمزق الرباط الصليبي الأمامي ، لا يمكن أبدًا إصلاح نفسه. 40 في المائة من الأشخاص يمكنهم إدارة حياتهم المستقرة من خلال ممارسة الرياضات العرضية دون جراحة ، ولكن إذا أراد شخص ما الجري الركض أو ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع بانتظام أو شعروا بعدم الاستقرار والشعور بعدم الراحة ، يوصى بإجراء الجراحة لحماية الركبة من التلف المتكرر والتهاب المفاصل في المستقبل.

قد لا يُسمع صوت "فرقعة" لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في كل حالة إصابة جديدة وعلينا البحث عن الأعراض الشائعة الأخرى مثل:

1- الألم : إذا كنت تعاني من إصابة طفيفة ، فقد لا تشعر بالألم. قد تشعر بألم على طول خط مفصل ركبتك. يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في الوقوف أو الضغط على الساق المصابة.



2- التورم: من المرجح أن يحدث هذا في الـ 24 ساعة الأولى. يمكنك تقليل التورم عن طريق وضع الثلج على ركبتك ورفع (رفع) ساقك على كرسي أو وسادتين.



3- صعوبة في المشي : قد لا تتمكن من الضغط على ركبتك المصابة للمشي وصعود السلالم والمشي على أرض غير مستوية. يجد بعض الناس أن مفصل الركبة يشعر بالارتخاء أكثر مما ينبغي.



4- نطاق أقل للحركة. بعد إتلاف الرباط الصليبي الأمامي (ACL) ، من المحتمل جدًا أنك لن تكون قادرًا على ثني ركبتك وثنيها كما تفعل عادةً.

وأضاف: "الأعراض في حالة مزمنة: عدم الاستقرار هو أكثر الأعراض شيوعًا في الركبة التي تعاني من نقص في الرباط الصليبي الأمامي" حيث يشعر المريض أن ركبته ستلتوي في حركات /أوضاع معينة للركبة خاصة أثناء ممارسة الرياضة ".

كيف يتم تشخيصه؟

- التاريخ التفصيلي: سيرغب طبيبك في سماع بالضبط كيف أصبت ركبتك . سوف ينظرون إلى كلتا الركبتين لمعرفة ما إذا كان الألم يبدو مختلفًا.



- الفحص السريري: قد يطلب منك طبيبك الاستلقاء على ظهرك وثني وركيك و / أو ركبتيك في زوايا معينة. سيضعون أيديهم بعد ذلك على أجزاء مختلفة من ساقك ويحولون ساقك برفق. إذا تحرك أي من عظامك بطريقة غير طبيعية ، فقد يكون ذلك علامة على تلف الرباط الصليبي الأمامي.



-الأشعة السينية: الأنسجة الرخوة مثل الرباط الصليبي الأمامي لا تظهر في الأشعة السينية ، ولكن قد يرغب طبيبك في استبعاد العظام المكسورة.



- التصوير بالرنين المغناطيسي: يمكن أن يُظهر هذا الفحص الأنسجة الرخوة والعظام. إذا كان لديك ACL تالفًا ، فسيظهر في الفحص.

علاج او معاملة

"تنظير المفصل: هذا يعني حرفيًا" النظر داخل المفصل ". خلال هذا الاختبار ، يقوم جراح العظام بعمل ثقب مفتاح صغير 4 مم في جلدك. يقوم بإدخال كاميرا مثبتة على أداة بحجم قلم الرصاص تحتوي على نظام إضاءة وعدسة (منظار المفصل) في المفصل. تعرض الكاميرا صورة مكبرة للمفصل على شاشة كبيرة. يمكن لطبيبك أن يرى نوع الإصابة التي تعاني منها ويصلحها حسب الحاجة ".

علاج او معاملة:

يعتمد العلاج على مدى خطورة إصابتك.

الأول هو الإسعافات الأولية: إذا كانت إصابتك طفيفة ، فما عليك سوى وضع الثلج على ركبتك ، ورفع ساقك ، والابتعاد عن قدمك لفترة من الوقت. يمكنك تقليل التورم عن طريق لف ضمادة كريب حول ركبتك. يمكن أن تساعدك العكازات / المشاة على إبعاد الوزن عن ركبتك.

الأدوية: تساعد المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات على تقليل التورم والألم. في حالات نادرة للألم الشديد والتورم ، قد تضطر إلى سحب الدم وإعطاء حقنة في ركبتك باستخدام الستيرويد.

دعامة الركبة: يمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من تلف الرباط الصليبي الأمامي أن يصابوا بارتداء دعامة على ركبهم عند الجري أو ممارسة الرياضة. يوفر دعمًا إضافيًا.

العلاج الطبيعي: قد تحتاج إلى ذلك بضعة أيام في الأسبوع لاستعادة ركبتك للعمل. أثناء جلساتك ، ستقوم بتمارين لتقوية العضلات حول ركبتك ومساعدتك على استعادة النطاق الكامل للحركة. قد يُطلب منك ممارسة الرياضة بمفردك.

تتم الجراحة عندما يفشل كل شيء آخر وتسمى إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالمنظار حيث يقوم الجراح بإزالة جذع الرباط الصليبي الأمامي التالف من خلال ثقب المفتاح واستبداله بطعم مصنوع أحيانًا من قلب عضلة أوتار الركبة أو شريط ليفي.

عادة ما تكون هذه جراحة للرعاية النهارية وبعد الجراحة مع إعادة التأهيل المناسبة ، مثل تمارين التحفيز وتقوية العضلات ، يمكن للمرضى استئناف المشي السريع في ستة أسابيع والركض في ثلاثة أشهر. رياضة الاتصال النشط مرة أخرى في غضون ستة أشهر. مع التقنيات الجراحية الحديثة وطرق التثبيت المتاحة ، أثبتت جراحة الرباط الصليبي الأمامي للرياضيين على وجه الخصوص أنها إجراء ناجح للغاية ".