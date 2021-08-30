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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل جديدة حول انتخابات الاتحاد الأفريقي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل جديدة حول انتخابات الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين المقرر إقامتها الشهر المقبل فى جوهانسبرج.

 

قال مجدى عبد الغنى فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 
سوف أغادر القاهرة متوجها إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين فى جوهانسبرج يوم ١٧ سبتمبر المقبل.

أضاف: حضورى اجتماع الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين سيكون لمناقشة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى الخاصة بالاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين فى القارة السمراء.

 

استطرد:  إضافة إلى إجراء انتخابات على مقعد الرئيس واثنان من الأعضاء فضلا عن مقعد المرأة فى القارة السمراء.

وقال أيضا: مصر عضو دائم في الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين إلى جانب الكاميرون وجنوب أفريقيا.

 

لفت إلى أن الاتحاد الافريقي للاعبين المحترفين اعتمد فى الاجتماعات الأخيرة عضوية مصر الدائمة رفقة الكاميرون وجنوب أفريقيا تقديرا لدور مصر الرائد فى المرة الافريقية.

يذكر أن جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني ساهمت فى تقديم خدمات كبيرة للاعبى الأندية سواء فى الدورى الممتاز أو مختلف الأقسام الأخرى.

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