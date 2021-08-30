أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين 30-8-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

سجلت أسعار الأسماك اليوم كالتالي..

أسعار الأسماك بسوق العبور

سجلت أسماك البلطي"1" من 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور نحو 60-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو، والثعابين 50-210 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 60-80 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني بين 40-60 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والقرش 30-40 جنيهًا، و الحدادى 10 جنيهًا.

والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 60-70 جنيها للكيلو، والبوري "2" 50-58 جنيهًا للكيلو، و مازليا - كشر30-40 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك المرجان بسوق العبور

فيما سجل سمك المرجان"1" 32-38 جنيهًا، والمرجان"2" 25-30 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" 40-50 جنيهًا، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-35 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-130 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم الإثنين في سوق العبور بين 400-470 جنيها، و الجمبري"1" بين 300 -370 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200-260 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85-165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90-160 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار سمك الشعور بين 30-40 جنيهًا للكيلو، وأسماك الوقار بين 80-100 جنيه للكيلو، و أسماك قاروص - لوت بين 80-100 جنيه للكيلو، السردين المجمد بين 15-25جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد بين 25-35 جنيهًا للكيلو.