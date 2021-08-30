المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية صرح رياضي على أعلى مستوى ..تفاصيل

عرض برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقرير فيديو من داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.



وجاء فى التقرير، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة حضارية كبيرة، والجميع ينتظر افتتاح العاصمة الإدارية، وإعلان الجمهورية الجديدة.



وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك مشروعات كثيرة تتم فى العاصمة، و الجميع سيشعر بالتغيير بعد نقل الموظفين للعاصمة.



كما كشفت سالى طراد، مقدمة التقرير، أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ستستقبل البطولات الرياضية الكبيرة، و العالمية، وتوفر جميع احتياجات المواطنين المصريين.



وقال محمد فوزي متحدث وزارة الشباب والرياضة، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، صرح رياضي على أعلى مستوى، وتتميز بـ أشياء كثيرة.



وأضاف خلال برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الملاعب فى المدينة الرياضية مجهزة على أعلى مستوى، و المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بها صالات لـ ذوى القدرات الخاصة، ويوجد صالة تستوعب 7500 متفرج.



