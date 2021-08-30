إعصار إيدا يضرب أمريكا.. نيو أورلينز تغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء وبايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا

أقوى إعصار منذ قرن ونصف يضرب أمريكا

إعصار إيدا يغرق نيو أورلينز الأمريكية في ظلام دامس

بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في لويزيانا

حذر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي من أن إعصار إيدا الذي اقترب من سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية لايزال يزداد قوة وتصاعد حتى الفئة الرابعة شديدة الخطورة.

وأكد المركز أن الإعصار شديد الخطورة الذي يعتبر أقوى إعصار يجتاح لويزيانا منذ 150 عاما، وتصل تصل سرعة رياحه 145 ميلا (233 كلم) في ساعة من المتوقع قد اجتاح سواحل لويزيانا.

في غضون ذلك، تسابق سلطات لويزيانا الزمن حيث تم إعلان حالة الطوارئ لتوفير ملاجئ إلى حشود النازحين الذين تم إجلاؤهم، وذلك على خلفية الوضع الوبائي المعقد نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وشدد حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، السبت على أن شعب ولايته "الصامد والقوي" سيتغلب على الإعصار، مؤكدا أن المسؤولين يعملون على إيجاد خيارات لإسكان النازحين، منها استئجار غرف فندقية لتفادي اكتظاظ الملاجئ.

وضرب إيدا أيضا ولاية ميسيسيبي المجاورة وجلب معه أمطارا غزيرة وفيضانات عارمة، وذلك بعد 16 عاما تحديدا من إلحاق إعصار كاترينا المدمر أضرار هائلة بالولايتين.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وقال البيت الأبيض: "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

في الوقت نفسه، انقطع التيار الكهربائي على مدينة نيو أورلينز، حسبما ذكرت حملة التأهب للطوارئ في المدينة "نولا ريدي" نقلاً عن شركة كهرباء إنترجي المحلية، حيث كتبت الحملة على موقع تويتر: "الطاقة الكهربائية الوحيدة في المدينة ستوفرها المولدات". ويعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في نيو أورلينز. وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأعاصير من أن إعصار بهذه القوة عادة ما يتسبب في دمار كارثي على الأرض، وهو تحذير شديد لحاكم لويزيانا جون بيل أدواردز.

وقال إدواردز لقناة "سي.إن.إن" إن المدينة الساحلية قامت باستثمارات ضخمة في الحماية من الفيضانات منذ أن ضرب إعصار كاترينا المدمر المدينة قبل 16 عامًا بالضبط.

ورغم أن إدواردز قال إن إيدا سيكون "أصعب اختبار" لدفاعات المدينة المخصصة لمواجهة العواصف، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن النظام سيصمد في مواجهة العاصفة المتوقعة وهطول الأمطار الغزيرة. وقال إدواردز إنه يشعر بالقلق أكثر بشأن المناطق الواقعة جنوب غرب المدينة التي لا توجد بها حماية متطورة من الفيضانات، حيث غادر العديد من السكان منازلهم بالفعل وتوجهوا إلى أماكن آمنة.

وفي تطور لاحق لقي شخص واحد على الأقل حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في الولايات المتحدة بسبب الإعصار. وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة.

وقال مكتب الأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في المدينة على تويتر إن شركة "انترجي" للطاقة أكدت أن نيو أورلينز ليس فيها كهرباء، وأن الطاقة الوحيدة في المدينة تأتي من المولدات.

وتضمنت الرسالة لقطة شاشة أشارت إلى "تلف مؤشر الانتقال إلى الكارثة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ووصف فارين كلارك، الأستاذ المساعد بجامعة ولاية نيكولز والذي درس تأثير الإعصار كاترينا وصول إيدا بأنه "محطم للأعصاب"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال في تصريحات لوكالة "رويترز" "أستطيع سماع صوت العاصفة وهي تشتد ... وبما أنني أجريت بحثا على كاترينا، فإنه مثير بعض الشيء".

وفرضت عدة مقاطعات حظر تجول لضمان بقاء السكان الذين لم يغادروا حتى الآن داخل منازلهم في مواجهة هبوب الرياح الشديدة والفيضانات المحتملة.

كما تم فرض حظر تجول في إيست باتون روج، حيث يعيش 440 ألف شخص، من ليلة الأحد حتى صباح الاثنين. ومن المتوقع أن يفقد إيدا قوته مع تحرك مركزه نحو مدينة باتون روج، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون على الأقل ضمن الفئة الأولى.

ووصلت أول الأدلة الخطيرة على العاصفة إلى الساحل جنوب غرب نيو أورلينز ظهر أمس الأحد حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لفيضانات ورياح عاتية.

وقال البيت الأبيض إنه قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ الخاصة في لويزيانا وميسيسيبي المجاورة، "مما يسمح بالإعداد للطوارئ وإجراءات الحماية".

وغرد بايدن في وقت لاحق عبر تويتر "إلى سكان ساحل الخليج: يرجى اتباع تعليمات المسؤولين المحليين خلال هذا الوقت الخطير"، مضيفا "بمجرد أن يمر الإعصار إيدا، سنضع الإمكانات الكاملة للبلاد من أجل إنقاذكم وتعافيكم".