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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأسقفية يصطحب وفدًا بريطانيًا لزيارة مستشفى السادات

رئيس الأسقفية يصطحب
رئيس الأسقفية يصطحب وفدًا بريطانيًا لزيارة مستشفى السادات

اصطحب دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفدًا من المفوضية الخيرية البريطانية فى زيارة  لمستشفى هرمل الأسقفية بمدينة السادات وهي مستشفى خيري تابع للكنيسة.


عرض دكتور هانى أبادير مدير المستشفى ونائبه دكتور سمير وديع  أمام الوفد ملخصًا عن متابعة  العمل بالمستشفى وأخر ما جاء من الأجهزة الطبية الجديدة كما تفقد الوفد خلال الزيارة العيادات الخارجية وغرفة العمليات وقسم الطوارئ واستمعوا إلى نبذة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

 

تابع الوفد أعمال البناء والتطوير في مشروع تعلية المستشفى، بالإضافة لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة المبتسرين (حضانات حديثي الولادة) وذلك بدعم من  المفوضية الخيرية البريطانية.

 

جدير بالذكر أن المستشفى افتُتحت فى البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م كمستشفى خيرى تخدم سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين بلا تمييز وهى تابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر.

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دكتور سامى فوزى للكنيسة الأسقفية مستشفى هرمل الأسقفية مدينة السادات دكتور هانى أبادير دكتور سمير وديع

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