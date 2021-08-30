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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا على جميع المنشآت التعليمية التابعة للمديريات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل البلاد واتخاذ كافة الاحتياطات مع الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، إنه سيتم اتباع كافة التعليمات والإرشادات الواردة بخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية ، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والدليل الارشادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس، واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتنظيف بشكل دوري مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية والمدارس بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا بين أي من العاملين أو الطلاب.

وأكدت الوزارة ضرورة الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 لجميع الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا أو طلب الخدمة الطبية العاجلة في حالة ظهور أي أعراض مرضية داخل أي منشأة تعليمية.

التربية والتعليم التعليم المنشأت التعليمية الاجراءات الوقائية كورونا

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