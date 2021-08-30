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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 سفن صينية تقتحم المياه الإقليمية اليابانية

صدى البلد

قال خفر السواحل الياباني إن 4 سفن صينية دخلت المياه الإقليمية لليابان في وقت مبكر اليوم /الاثنين/ قبالة جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.


وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن السفن دخلت مياه اليابان قرب جزيرتي "يوتسوري" و"ميناميكوجيما"، ووصلت السفن الأربعة في حوالي الساعة الثانية و40 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وبقيت في المنطقة لنحو 10 ساعات تقريبا.


وذكرت تقارير أن السفن اقتربت من قوارب صيد يابانية إلا أن قوات خفر السواحل طالبوها بمغادرة المياه على الفور.


وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن هذه هي المرة الـ28 التي تدخل فيها سفن صينية إلى المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" خلال هذا العام.
يذكر أن اليابان تسيطر على الجزر التي تطالب الصين وتايوان بأحقيتها بها، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي وتقول إنه لا توجد قضية سيادة يتعين حلها. 

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4 سفن صينية تقتحم المياه الإقليمية اليابانية

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