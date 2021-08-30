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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق

بسبب ماس كهربائى.. العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة من الموت

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

تمكنت قوات الحماية المدينة بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع اليوم الإثنين، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية في شبرا بدمنهور إثر ماس كهربائي دون وقوع خسائر بشرية في الأسرة التي كانت تسكن الشقة.

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بلاغ بنشوب حريق داخل شقة 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حريق في شقة سكنية بمنطقة شبرا في دمنهور.

 

وانتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وتم إخلاء العقار من السكان وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق داخل شقة منطقة شبرا بمدينة مدينة دمنهور البحيرة محافظة البحيرة الحماية المدنية

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