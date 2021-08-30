عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكيدا لانفراد صدى البلد

عمرو وردة يرحل عن باوك وينضم لـ أنورثيس القبرصي

عمرو وردة
عمرو وردة

أعلن نادي باوك اليوناني، رحيل المحترف المصري عمرو وردة، لاعب الفريق، عن صفوفه خلال فترة الانقالات الصيفية الجاري.

وأنضم وردة إلى صفوف فريق أنورثيس القبرصي.

وجاء رحيل وردة عن باوك، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق اليوناني.

وكان مدحت وردة قد قال في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: إدارة نادي باوك وافقت رسميا على رحيل عمرو وردة إلى أنورثوسيس القبرصي، أمس الجمعة".

وتابع مدحت وردة:" عمرو سينضم إلى صفوف أنورثوسيس لمدة موسم واحد، انتقال نهائي، وليس على سبيل الإعارة، وهذا شرط نجلي لاتمام الصفقة".

وأشار :" من المقرر أن يوقع عمرو انضمامه رسميا، إلى صفوف أنورثوسيس القبرصي، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل".

كان عمرو وردة دخل في أزمة مؤخرا، مع رازفان لوشيسكو المدير الفني باوك،  بسبب ركل اللاعب الكرة وإلقاء زجاجة على أرض الملعب بعد فشله في السيطرة على الكرة “ حسبما أشارت تقارير يونانية.

صدى البلد باوك اليوناني عمرو وردة مدحت وردة اخبار المحترفين

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن K900 موديل 2021 فى السعودية | صور

أولى صفقات الأبيض.. عمر كمال عبدالواحد في الزمالك لاستلام مقدم تعاقده

فاركو يعلن التعاقد مع المدافع أحمد مودى لمدة 3 مواسم

كل ما تريد معرفته عن سيارة K900 موديل 2021 في السعودية.. صور

كلاكيت ثالث مرة.. محاولة أخيرة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

السكة الحديد : تعديل تركيب قطاري القاهرة مطروح إلى عربات تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

تحقيق عاجل في واقعة اختطاف طفل المحلة ..وتفاصيل جديدة تكشفها الأم

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

بعد شائعة بحثه عن العمل.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن أسامة عباس

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

رسميا.. مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بدون حضور جماهيري

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ