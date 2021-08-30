أفضل 4 أطعمة تقضي على الأرق نهائيا

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأرق، بسبب عدة عوامل منها منها الجوع، او الاكتئاب، أو التفكير الزائد، ولكن هناك بعض الأطعمة تساعد على علاج مشكلة الأرق وتساعدك على النوم بسهولة.

أطعمة تقضي على الأرق

ونستعرض خلال التقرير التالي مجموعة أطعمة تقضي على الأرق نهائيا.

1- موز

تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من المغنيسيوم الذي يريح العضلات وبالتالي يساعدك على النوم بسهولة، يحفز الموز أيضًا إفراز الميلاتونين والسيروتونين، مما يساعدك أيضًا على النوم بشكل أسهل.

2- الكريز

تحتوي فاكهة الكريز على عنصر الميلاتونين، وهو هرمون ينظم الإيقاع الحيوي لجسمك.

3- لبن

يحتوي اللبن على حمض التربتوفان، الذي يساهم في بناء هرمون السيروتونين، هرمون السعادة، الذي سيساعدك على النوم بشكل أسهل.

4- الديك الرومي

يحتوي لحم الديك الرومي على مادة التربتوفان، تحصل على هذا الحمض الأساسي من خلال النظام الغذائي.