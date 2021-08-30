بط ومحشي وبرجر على البطاقات.. ونقابة بقالي التموين: جاري التنفيذ

قال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه سيتم إدخال المحشي والبرجر والبط وغيرها من السلع على بطاقات السلع التموينية .

وأضاف ماجد نادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "أنه جاري تنفيذ هذا الأمر حاليا بعد أن تم الإعلان عنه منذ يومين ".

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وتابع ماجد نادي: "الفرصة متاحة للتاجر الذي يرغب بالمشاركة في المنظومة، حيث نعمل على تغيير المنظومة التموينية من سكر وزيت ومكرونة ونرغب في إدخال سلع جديدة لتنشيط المنتجات التموينية مثل اللحوم والدواجن".

وأشار ماجد نادي إلى أنه منذ عام 2016 تم البدء في منظومة نقاط الخبز على بطاقات التموين وتم العمل على تطوير منظومة صرف السلع التموينية من مكاتب التموين، وأصبح هناك ثلاجات لحفظ السلع في مكاتب التموين.