ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان دقيق مدعم في الأقصر

نجحت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم الخاص بمستودعات الدقيق والمخابز البلدية بقصد بيع الدقيق بالسوق السوداء.
وتم التحفظ على السيارة والسائق وكمية قدرها 5.430 طن (خمسة طن و430 كيلو) عبارة عن 96 شيكارة زنة 30 كيلو + 90 شيكارة زنة 20 كيلو + 15 شيكارة زنة الواحدة 50 بخلاف 5 شكاير نخالة وتم قيد الواقعة وتسليم السيارة والسائق والمضبوطات لقسم شرطة أرمنت .
كانت الحملة تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية والسيد عماد أدوار مدير إدارة ارمنت والسيد جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية .
يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة بدائرة المحافظة.