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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

صدى البلد

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: نبارك للشعب المصري حصولنا على بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العام 2022.

وأضاف حسام صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المتحدة بذلت جهدا كبيرا للحصول على بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.


وتابع  المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: دخلنن في مفاوضات مباشرة مع فيفا للحصول على البث وقدمنا عروض مالية لهذا الأمر، مستدركا: حصلنا على حقوق بث المباريات أرضي فضائي وإلكتروني وحصلنا على حقوق بث 6 مباريات للمنتخب المصري في التصفيات.

 

وأكمل  المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه لأول مرة نحصل على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العام، قضينا على احتكار قنوات معينة لمباريات تصفيات كأس العالم.
 

وأضاف  المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: نقلنا بطولة العالم لكرة اليد بنجاح وكانت الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمعلقين خارج مجموعة أون تايم سبورت.


فيما هنأ الإعلامي أحمد موسى، عشاق كرة القدم ببث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022 تحدي كبير أمام الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
وأكد أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة كبيرة في مصر، مشيرا إلى أن اون تايم سبورت ستقوم ببث جميع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 مجانا.
وأكمل أنه الأمر الذي يعد تحدي كبير وبي إن سبورت أضربت خلاص، مستدركا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس الشركة العالمية في مجالات البث الرياضي.
 

حسام صالح المتحدة للخدمات تصفيات كأس كأس العام مفاوضات مباشرة

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