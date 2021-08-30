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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ربع طن كبد دجاج وبط منتهى الصلاحية فى الأقصر .. صور

ضبط ربع طن كبد دجاج
ضبط ربع طن كبد دجاج ولك منتهى الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة بالتعاون مع الطب البيطري بالأقصر حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

 وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمى . 

 

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و بتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية واشترك بالحملة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية.
 

وتم ضبط احد اصحاب الثلاجات  لحيازته ٣٧٠ طبق كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الادمى بفحص الطبيب البيطرى المختص قبل طرحها بالأسواق وتحرر محضر ١٢٨٠٨ جنح ضد ه ص ف.

 
وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابه العامه.

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