أنا مش كتكت..هنا الزاهد تتألق بشعرمبلل وكاش مايوه في إطلالة جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة نشرت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة جريئة.



و تألقت الفنانة نشرت الفنانة هنا الزاهد؛ بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض وبشعر مبلل معلقه على الصورة قائلة ": أنا مش كتكت يا احمد". وهو ما علق عليه من قبل زوجها الفنان أحمد فهمى عند خروجها من البحر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.



في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".



وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".



وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات ".



وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".