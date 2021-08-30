بمرتب 38 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف خالية

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح التقديم لوظائف بمرتبات مجزية من خلالها، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت الفرص متنوعة في عدة مجالات، مما يتيح الفرصة للتخصصات المختلفة.

يمكنك تصفح الوظائف المتاحة للعمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة، عبر هذا الرابط، كذلك من خلال حساب تويتر أو انستجرام.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

مساعد إداري- للأمريكان وعائلاتهم CLO Administrative Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members ONLY)

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 38.605 دولار في السنة، في مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، وآخر موعد للتقديم هو 5 سبتمبر المقبل.



مشرف كاشير لمبيعات التجزئة- Supervisory Retails Sales Cashier (All Interested Applicants)

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 179,271 ألف جنيه مصري في السنة، في مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، وآخر موعد للتقديم هو 6 سبتمبر المقبل

أمين مخزن- Storekeeper (3 positions)- All Interested Applicants

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 12 ألف جنيه مصري في السنة، بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، وآخر موعد للتقديم 21 يوليو الجاري.

مساعد قنصل- للامريكان- Consular Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members Only) (2 positions)

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 30.414 دولار أمريكي في السنة، بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، و أخر موعد للتقديم هو 13 سبتمبر المقبل.