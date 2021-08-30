الصين تفجر مفاجأة.. فيروس كورونا وصل إلى ووهان من الخارج.. تفاصيل

تكافح الصين منذ ظهور جائحة كورونا ضد زعم أنها مسؤولة عن نشر الفيروس رغم أن أولى الحالات المسجلة رسميًا لـ كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية ، لكن بكين أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أنه كان من الممكن نتج لك عن طريق استيراد العامل الممرض إلى البلاد.

وكشف المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عن اقتراحه الخاص بشأن كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية (WHO) مع المرحلة الثانية من التحقيق في أصول فيروس كورونا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الصيني، يجب على محققي منظمة الصحة العالمية تركيز جهودهم على دراسة منتجات سلسلة التبريد والخدمات اللوجستية الخاصة بهم قبل اكتشاف حالات كوفيد 19 الأولى في ووهان - على وجه التحديد بين سبتمبر وديسمبر 2019.

وقال علماء الأوبئة الصينيون في مركز السيطرة على الأمراض إنه يمكن العثور على عينات من كورونا في بعض منتجات سلسلة التبريد التي يتم شحنها إلى مدن صينية أخرى، وبالتحديد إلى بكين وداليان، قبل أن تعاني المدينتان من انتشار محدود للمرض في صيف 2020.

وتمكنت الصين من إنهاء التفشي الأصلي بسرعة في ووهان في أبريل 2020.

و اقترح علماء الأوبئة الصينيون أن COVID-19 ربما تم استيراده إلى ووهان ، إما من منطقة صينية أخرى أو من مورد أجنبي لمنتجات سلسلة التبريد.

واقترح أعضاء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد أن تستكشف منظمة الصحة العالمية هذه الفرضية وتتبع سلسلة التوريد لهذا النوع من المنتجات.

وأكد العلماء في منشوراتهم أنه كانت هناك أدلة عديدة على وجود كوفيد 19 في أجزاء أخرى من العالم ، وتحديداً الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ، قبل اكتشاف الحالات الأولى في الصين وفي وقت مبكر من مارس 2019.

ويأتي نشر علماء الأوبئة الصينيين في الوقت الذي تخطط فيه منظمة الصحة العالمية لإجراء المرحلة الثانية من التحقيق في أصول الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4493000 شخص حول العالم وعطل الاقتصادات.

ولم يسفر التحقيق السابق عن إجابات حول متى وكيف قفز الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وأعلنت هيئة الصحة العالمية في يوليو 2021 أنه سيتم إجراء تحقيق جديد.

وتزامن الإعلان عن المرحلة الثانية من التحقيق مع فتح أجهزة المخابرات الأمريكية تحقيقا في مزاعم أن الفيروس قد يكون هرب من معمل صيني.