سينتيا خليفة تكشف عن أصعب أدوارها ..فيديو

قالت الفنانة سينتيا خليفة ، قمت بعمل مسلسل "ضد الكسر " والمشهد الذي اعجبني فيه هو عندما قالت مايا لفراج أنها لن تستطيع مساعدته وأن تكذب على البوليس رغم حب مايا لفراج .

واضافت سينتيا خليفة خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دى ام سى " ، أن دوري في مسلسل " حرب أهلية " يختلف عن دوري في مسلسل ضد الكسر ، مؤكدة أن أصعب مشهد مر علي في مسلسل حرب أهلية هو عندما ذهبت لاجهاض طفل يوسف وهو باسل خياط .

نشرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سينتيا خليفة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان قصير باللون الابيض ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها .

وكانت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة قد أعلنت عن عودتها إلى لبنان لتصوير عمل جديد يحمل اسم “8Days” وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام”.

ونشرت سينتيا خليفة صورة لها وعلقت قائلة:”مرحبا من بيروت.. سعيدة جدا في بلدي وأحضان عائلتي بعد النجاح والحب والسعادة الكبيرة اللي دخلتهم مصر وأبنائها على حياتي”.

وحلت النجمة سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس أصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

وقالت سينتيا خليفة ان أصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب أهلية" هو مشهد إجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

من ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن أصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .

