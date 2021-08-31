أحمد مرعي بعد وداع الأفروباسكت: هناك تقصير في إعداد المنتخب منذ سنوات

اعترف أحمد مرعي مدرب منتخب كرة السلة أن هناك تقصير واضح منذ سنوات في إعداد المنتخب الأول مما تسبب في عدم قدرته بالمنافسة على المستويين الإفريقي والدولي.

وودع منتخب مصر بطولة الأفروباسكت في رواندا من الدور ثمن النهائي بالخسارة من أنجولا 70-62, حيث لعبت مصر 4 مباريات في البطولة وحققت فوزا وحيدا و 3 هزائم.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: "في البداية هناك تقصير واضح في إعداد المنتخب منذ سنوات وليس قبل بطولة الأفروباسكت الحالية فالموضوع منذ سنوات فإذا نظرنا إلى منتخبات مثل تونس وأنجولا وهم في بمستوى ثابت فيتم توارث الأجيال وإعداد المنتخب بانتظام وتجميع اللاعبين وهو غير موجود في مصر".

وأضاف مرعي : "الجميع يتحمل المسؤولية فأنا كمدرب من الوارد أن أكون مقصرا في تحليل بعض المنتخبات ومنافسينا قبل البطولة والنظر لتاريخهم وليس حالتهم الحالية".

وتابع مرعي : إعداد منتخب قوي يحتاج وقت طويل وبإمكان مصر أن تقدم منتخب قوي بالصبر وإعطاء الوقت المناسب والتخطيط السليم لحدوث ذلك".

وواصل مرعي : "أشكر اللاعبين فهم مطلومين وقدموا أداء أكثر من المتوقع بالنسبة لإمكانياتهم والإعداد الذي دخوله البطولة".

وأوضح مرعي : "الدوري المصري قوي للغاية وهناك منافسة كبيرة ومواهب متعددة لكن المنتخب لا ينافس بقوة في إفريقيا أو دوليا على عكس منتخبات إفريقيا التي لا تمتلك دوري قوي لكن تمتلك فريق قوي بس الإعداد الجيد والانتظام في تجميع اللاعبين".

وتابع مرعي : "الإعداد القوي أمر في غاية الأهمية ومثال على ذلك الذي واجهناه وخسرنا منه رغم تقديمنا أداء قوي، فتونس لديها خطة واضحة وإعداد قوي منذ سنوات وما لا يعرفه كثيرين أن تونس خاضت 25 مباراة دولية مع منتخبات إفريقيا وأوروبية قبل بطولة الأفروباسكت وهذا لم يحدث لمنتخب مصر لذلك هناك فرق واضح".

تجنيس لاعب لخوض البطولات مع مصر

وأتم مرعي : "بالنسبة لتجنيس لاعب ليلعب مع منتخب مصر فكان هناك عرض لاعب علينا وتم التواصل معه لكن الأزمة كانت مشاركته في بطولة الأفروباسكت فقط وعدم مشاركته في تصفيات كأس العالم على عكس محترف تونس الذي يلعب معهم من ٣ سنوات وهو من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي وساهم بشكل كبير في فوزهم علينا، وبعد صرف النظر عن الإسم الأول عرضت إسم آخر وتم الاتفاق على كل شئ لكن لم أتلق ردا حتى الآن".



وكان “الفراعنة” قد فازوا في الجولة الأولى بالدور الأول على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 72 – 56، قبل أن يخسروا أمام نسور قرطاج بنتيجة 87 – 81 ثم خسروا من غينيا 86-78.

وكان أحمد مرعي قد ضم 12 لاعبًا لقائمة “الفراعنة” بالبطولة القارية وهم “أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو“- عمر هشام – أحمد عادل “دولا” – أحمد خلف “بيبو” – يوسف شوشة – علي أحمد – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – يوسف شحاتة – عمر عزب”.

