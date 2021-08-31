أتمنى العودة.. عمر السعيد: لا أعلم مصيري مع الزمالك حتى الآن

قال عمر السعيد، لاعب الزمالك والمعار لنادي الجونة، إنه لا يعلم حتي الآن مصيره مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وأضاف عمر السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، حتي الآن لا أعلم موقفي من العودة إلي الزمالك، مشيرا إلي إنه يتمني العودة مرة أخري.

وتابع: لم يتحدث معي أي مسئول من مجلس إدارة الزمالك، مشيرا إلي إنه خلال الفترة المقبلة ستكون الأولوية للجونة، مؤكدا إنه لم يأخذ فرصته كاملة في اللعب مع الفريق الأول.

وأشار: إلي إنه أمام الزمالك لعب بقوة في الملعب علشان أكل عيشه، موضحا أن مشاركته مع الزمالك ستعتمد علي اجتهاده في التدريبات.

وأختتم: المنافسة في الزمالك أقوي من أي نادي آخر وقرار رحيلي عن الفريق من أجل إثبات نفسي واستعادة مستواي.

عمر السعيد على رأس المطلوبين في إنبي بفرمان من طولان

وضع حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي عمر السعيد مهاجم الزمالك المعار إلى الجونة على رأس اهتماماته من اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويري طولان أن عمر السعيد يعد واحدا من أبرز المهاجمين فى الدوري المصري فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وقدرته على إفادة الفريق البترولى خلال الموسم الكروى الجديد.

ويرى طولان أن إنبي فى حاجة إلى وجود مهاجم جديد صاحب خبرات جيدة فى الدوري الممتاز بجانب إيبوكا المهاجم الأساسى للفريق البترولى فى الوقت الحالى.

وينتظر مسئولو إنبي موقف عمر السعيد من العودة للزمالك مرة أخرى فور انتهاء إعارته مع فريقه الحالى الجونة للدخول فى مفاوضات مباشرة مع الأبيض وحسم ضمه.

وكان مسئولو نادي إنبي اتفقوا مع حلمى طولان المدير الفنى على التجديد لمدة موسمين بعد مفاوضات شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

ووقع حلمى طولان المدير الفنى لإنبي على عقود تجديد التعاقد لموسمين مقبلين بعد أن كان تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجاري.

وجاء قرار إنبي بتجديد التعاقد مع حلمى طولان المدير الفنى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه تحت قيادته ونجاحه فى تطوير أداء العديد من اللاعبين.