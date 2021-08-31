باتشيكو: تعرضت لظروف صعبة في الزمالك .. ومندهش من طريقة رحيلي

كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه ما زال متأثرا برحيله عن النادي الأبيض في منتصف الموسم الجاري.



وقال باتشيكو في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "والدتي عمرها 92 عاما، وعندما سألتني عن أسباب رحيلي عن الزمالك لم أجد ردا".



وأشار باتشيكو أنه استقبل قرار الرحيل عن الزمالك بحزن شديد، مشيرا إلي إن العمل كان يسير بصورة طبيعية وإيجابية.

وتابع: كان لدينا الطموح للفوز بدرع الدوري العام، ولم أتوقع هذا الموقف من إدارة الزمالك، مشيرا إلي إنه رحل موسم 2014 وترك النادي ليفوز بدرع الدوري.



وأضاف: "مازلت مندهشا من هذا القرار، ولا أعرف لماذا تم بهذه الصورة!".



وأوضح: "للمرة الثانية يتكرر الأمر نفسه معي في الزمالك (بعد 2014-2015)، أترك الفريق متصدرا الدوري، وفي النهاية يتوج باللقب".



تعرضنا لظروف صعبة في دوري أبطال أفريقيا

وتابع: "تعرضنا لظروف صعبة للغاية في بداية الموسم، عطلت مسيرتنا في دوري أبطال أفريقيا، خاصة في النهائي ضد الأهلي، حيث غاب عنا لاعبين بارزين مثل الونش وأوباما وعبد الله جمعة، فتأثرنا بشدة".



وزاد قائلا: "الأهلي كان الأوفر حظا في المباراة، وسجل هدفا متأخرا حصد به اللقب".



رحيل مصطفى محمد أثر على الزمالك

وعن مصطفى محمد، قال باتشيكو: "مهاجم متميز، ورحيله إلى جالطة سراي أثر سلبيا على الفريق. طلبت التعاقد مع مهاجمين لتعويضه، ففوجئت بضم أسماء أخرى بعيدة عن اختياراتي".



وكشف: "في الفترة التي انقطع فيها مصطفى عن التدريبات، جهزنا أوباما لمركز المهاجم".



وأشاد باتشيكو بإمكانيات إمام عاشور قائلا: "هو لاعب متميز، وأنا من منحته فرصة المشاركة مع الفريق، وأحرز معي أهدافا عديدة، ويتطور بشكل رائع".



وعن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، بيّن: "تلقيت عروضا من أندية مصرية، لن أفصح عنها. أنا مدرب محترف، وعودتي ستكون مع فريق لديه طموح التتويج بالبطولات مثلي".