تركنا ونحن في الصدارة.. الونش يكشف الفارق بين باتشيكو وكارتيرون

قال محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، إنه لا يوجد فوارق كبيرة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق، والبرتغالي جايمي باتشيكو المدرب الأسبق.

وأضاف الونش في تصريحات لقناة "النهار" "أحب أن أشكر البرتغالي جايمبي باتشيكو، هو من أسباب تتويج الزمالك بالدوري، تركنا ونحن في الصدارة، تعلمت منه الكثير".

وأردف "بالطبع كارتيرون نجح في استكمال المسيرة وقدم نتائج جيدة، تواجد في فترة صعبة قبل مباراة الترجي".

واستمر "باتشيكو مدرب لديه بعض التحفظ داخل الملعب، نترك للمنافس الكرة من أجل استغلال المساحات حال قطع الكرات، لكن كارتيرون العكس، يحب أن نقوم بالضغط من قدام بشكل سريع".

وأكمل "باتشيكو كان أيضاً بيحب جميع اللاعبين وكان يهتم بمن يتم استبعاده، هو وكارتيرون مدربين كبار، داخل وخارج الملعب"