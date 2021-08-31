الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل جديدة حول معداته في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه قام بتعطيب طائرات ومدرعات قبل انسحابه من مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الجيش الأمريكي: "معظم الطائرات التي تركناها في أفغانستان كانت خارج الخدمة، ودمرنا 70 عربة مصفحة مضادة للألغام و27 مدرعة في مطار كابل".

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، صورة آخر عسكري أمريكي ينسحب من أفغانستان، عقب إتمام عملية الإجلاء.

وكتب حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر: "صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان".

وأضافت: "وبمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية (لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".

وأضاف: "الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى، وقواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

فيما أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنينزي، أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان.