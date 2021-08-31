لحظة مغادرة آخر عسكري أمريكي لأفغانستان.. صورة

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، صورة آخر عسكري أمريكي ينسحب من أفغانستان، عقب إتمام عملية الإجلاء.

وكتب حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر: "صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان".

وأضافت: "وبمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية (لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".

وأضاف: "الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى، وقواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

فيما أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنينزي، أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع "البنتاجون": "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من العاصمة كابول، عقب عودة طالبان إلى السلطة" في أفغانستان.

وأضاف أن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان".

وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني عن مطار كابول".