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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بارالمبياد طوكيو.. التونسي رواي جبابلي يتوج بالميدالية الفضية في منافسات 1500 متر

صدى البلد

توج اللاعب التونسي رواي جبابلي بالميدالية الفضية في منافسات 1500 متر، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعدما احتل المركز الثاني في السباق، محققاً زمن قدره 3:54.55 دقيقة، ومحققاً أفضل إنجاز شخصي في تاريخه.

وتعد هذه الميدالية هي خامس ميداليات البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث توجت روعة التليلي بذهبية رمي الجلة، ووليد قتيلة بذهبية 100 متر.

وفاز أحمد موصلاح بفضية منافسات رمي الجلة، فيما توجت سمية بوسعيد ببرونزية منافسات 1500 متر.

وتشارك البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ب 25 رياضي، بواقع 13 لاعب و 12 لاعبة في رياضات، ألعاب القوى وتنس الطاولة والترايثلون.

وتمتلك تونس طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 97 ميدالية متنوعة، بواقع 41 ذهبية و 35 فضية و 21 برونزية، وجميعهم في منافسات ألعاب القوى.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020 ب 49 لاعب ولاعبة في رياضات، ألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة.

وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 183 ميدالية متنوعة بواقع، 49 ميدالية ذهبية و 68 ميدالية فضية و 66 برونز.

 

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