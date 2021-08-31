عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تي شيرت الزمالك.. عمر كمال يمزح مع جمهوره عن أحدث صفقاته

صدى البلد

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مازحا مع جمهور نادي الزمالك عن صفقة اللاعب عمر كمال الذي يحمل نفس اسمه.

 

وكتب: “٣ مواسم جديدة مع الزمالك” ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور بالتعليقات والإعجاب.

 

يذكر أن المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

 

واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 ملايين مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.

 

وقد أعلن نادي الزمالك، التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

 

وقام اللاعب، بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

اعمال عمر كمال الفنان عمر كمال عمر كمال والزمالك اغاني عمر كمال المطرب عمر كمال مطرب المهرجانات عمر كمال

ترشيحاتنا

اليابان تؤكد أول حالة إصابة بنوع جديد من متغير دلتا

إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

792 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 -8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ