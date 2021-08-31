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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماية النيل: إزالة التعديات على النهر فى محافظة المنيا

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على نهر النيل

شن قطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى حملات لإزالة التعديات على النيل فى المنيا ، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يدء حملة إنقاذ نهر النيل عام 2005  63758 إزالة .

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعية.

وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً  أن أجهزة  الوزارة تعمل  علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه ، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل ٢٠٢٠ وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (٧٦٠٠) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٥ /١ /٢٠١٥ تحت رعايه السيد/ رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي مجرى النهر .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه.

واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ، والتي اسفرت عن إزالة (٥١١٥) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.

وزارة الرى إزالة التعديات نهر النيل حملة إنقاذ نهر النيل إنقاذ نهر النيل

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