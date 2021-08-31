الأورمان توزع 3 أطنان و600 كيلو لحوم على غير القادرين بكفر الشيخ

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع 31 ألف كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظات الجمهورية المختلقة .

وأوضح شعبان انه تم توزيع 3600كيلو لحوم بكفرالشيخ، و3600 كيلو لحوم بالشرقية، و3000 كيلو بالمنوفية، و7200 ببني سويف، و7200 بالفيوم، 2882 كيلو بالجيزة ، و3600 كيلو بالدقهلية .

وأكد شعبان أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

واشار شعبان ان توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن جمعية الاورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.