الزراعة فى مصر.. التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقى بالمنيا ومتابعة "حياة كريمة"

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٤ الى ٣٠ أغسطس الجاري.



وفي محافظة الجيزة قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بالمرور على مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ومتابعة مراحل الإنتاج بالمصانع طبقا للتسجيلات المعتمدة ومتابعة المشاكل التي تواجههم لحل المشاكل الخاصة بهم، كما قامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن حيث تم ضبط 4طن و163 كيلو لحوم ودواجن ومصانعتهم وذبح خارج المجازر الحكومية وقد تم تحرير 3 محاضر، كما قامت إدارة الطب الوقائي بتحصين 376 راس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع كما تم أيضا تحصين 2802 راس ماشية ضد الجلد العقدة والطاعون.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية عدة اجتماعات حيث تم الاجتماع مع رؤساء مجالس قريتي ميت كنانة والقلزم لتنفيذ قرار 121لسنه2020بالاشتراك مع وزارة الري، كما تم أيضا عقد اجتماع مع مزارعي قريتي جمجرة وكفر تصفا للتوعية بفوائد الري الحديث بالاشتراك مع وزارتي الري والشباب والرياضة، كما قامت أيضا باجتماع مع مسؤولي البنك الأهلي لمعرفة الخطوات والاليات التي تتم للقروض التي يتم تنفذها للري الحديث، كما تم أيضا عقد اجتماع مع مزارعي الفراولة استعدادا للموسم الجديد، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية يوم تدريب بالإدارة الزراعية بالباجور لمسئولي منظومه كارت الفلاح، كما قامت أيضا بضبط 400 طن مبيدات ومخصبات زراعية غير مسجله بوزارة الزراعة، كذلك تم المرور على الصوب الخشبية ذات نباتات الظل، كما تم عقد عدد 4 ندوات بمراكز ( شبين الكوم _ قويسنا _ الباجور _ منوف)، للتوعية باهمية التحول لمنظومة الري الحديث، كما قامت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 448 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و تم تحرير 7 محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بمتابعة منظومة الأسمدة، كما قامت أيضا بمتابعة مشروع حياة كريمة بمركز مطوبس بكفر الشيخ، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن الفساد الصحي وسلامة الغذاء ودور المواطن للحد من التلوث البيئي وآثاره، كما تم أيضا تنفيذ ندوتين ارشاديتين بحضور وفد من منظمة العمل الدولية وحضور باحثين من معهد بحوث القطن والادارة المركزية للإرشاد استهدفت الندوة مكافحة عمل الاطفال في محصول القطن عن طريق التعريف بمخاطر عمل الاطفال والاثار السلبية المترتبة على عمل الاطفال، كما تم أيضا عقد ندوة حول ترشيد استخدام مياه الري والري الحديث وتطوير شبكات الري، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط لحوم ودواجن ومصانعتهم ومخلفات ذبح خارج المجازر وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قامت أيضا مديرية الطب البيطرى بعمل قوافل بيطرية مجانية للكشف عن الامراض بمركز الحسينية.

وفي محافظة البحيرة قامت مديرية الزراعة بتكثيف حملات التصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم ازالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بزمام الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قمحة، كما تم عقد الاجتماع الدوري بالنوبارية للحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية لمتابعة الحقول الارشادية وتقديم التوصيات الضرورية خلال الفترة الحالية، كما قامت أيضا المديرية بشن حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات وذلك بالتنسيق مع ادارة التموين وحماية المستهلك وقد اسفرت الحملة عن ضبط 1500 طن خامات اعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لمصنع بدون تراخيص بالإضافة الى 140 طن خامات تصنيع مبيدات منتهية الصلاحية ومخزن اعلاف بدون ترخيص.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على زراعات محصول الذرة، كما قامت أيضا المديرية بشن حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات حيث تم ضبط محل مرخص به مبيدات مغشوشة وتم تحريز المضبوطات وتسليم التقارير لشرطه البيئة والمسطحات، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بالمرور على الزراعات الصيفية القائمة كما تم متابعه الزراعات الشتوية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تم متابعة حصاد محصول الأرز بجمعيات الائتمان، كذلك تم إزالة عدد 32 فتحة مياه وقد بلغ عدد الفتحات التي تم إزالتها حتى الان 87 فتحة وذلك ضمن الاستعداد لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة والتي كانت تعتمد على مياه بحر البقر، كما تم عقد اجتماع تأهيل المساقي الخصوصية وتمت مناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2021 ، كما تم أيضا عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة وهندسة الري ببورسعيد وتم استعراض اهمية مشروع التبطين للحفاظ على المياه وكذلك ضمان وصول المياه لنهايات الترع.



وفي محافظة دمياط، تم المرور على صوب انتاج الخضر داخل ديوان المديرية، كما تم متابعة تطوير ورفع كفاءة وحدة تصنيع الألبان والتابعة للمجلس الزراعي بفارسكور، كما تم أيضا متابعة صرف الأسمدة ومتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة) بمركز كفر سعد لمتابعة تسليم المواقع ومتابعة الإجراءات لإنشاء مجمع خدمات زراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية وتم استعراض الجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالقطاع الزراعي وقد تم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوعية المزارعين بالتوجه لاستلام بطاقات الحيازة الإلكترونية، كما تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إقامة مجمعات خدمات زراعية ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع معهد بحوث البساتين بالمرور على حقول زراعة التين الرمادي بالمحافظة كما قامت أيضا مديرية الزراعة وبالتعاون مع بنك الجينات التابع لمركز البحوث الزراعية بالمعاينة على الطبيعة لمزارع التين الرمادي بمركز الفيوم واخذ عينات للفحص من النباتات ولإعطاء وصف تفصيلي عن هذا المحصول من حيث التراكيب الوراثية ومدي التقارب بينها وبين التراكيب الوراثية المحفوظة بالبنك، كما تم عقد ندوة ارشادية حوا مراكز تجميع الالبان، كذلك تستمر حملات التصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في 5 مراكز على مستوى المحافظة هي: الفيوم – طامية – اطسا – سنورس – يوسف الصديق، وتم عقد اجتماع لمديري الإدارات لمتابعة منظومة كارت الفلاح، تم متابعة تحديث تطوير الري وتبطين المساقى ومتابعة منظومة القطن وإعطاء تعليمات بعدم بيع الاقطان خارج المنظومة، كما تم أيضا متابعة دور حماية الأراضي في المحافظة على الرقعة الزراعية، وتم أيضا متابعة موقف الأسمدة، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 22 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.



وانطلقت فعاليات المؤتمر العام المشترك بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في محافظة المنيا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف و التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقى، كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان بتنظيم حملات للتقصي النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز ، كما تم تنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، فضلا عن شن حملات تفتيشية مكثفة علي محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كذلك تم تنفيذ ٦٥ حقل ارشادي جديد بمحافظة الوادي الجديد، للمخاصيل غير التقليدية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية وخصوصا الصفراء لأنها تدخل فى صناعة الاعلاف والفول السودانى.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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