إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى باتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة قى القليوبية بعد لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى اتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة دائرة القسم.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص "ر ه ج 2192" أجرة شرقية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ونتج عن الحادث إصابة "جودة ب ج" 28 سنة سائق السيارة بكدمات متفرقة بالجسم و"محمد ع م"، 43 سنة مهندس بخلع بالكتف و"محمد ي ح"، 21 سنة مجند بكدمات بالذراع الأيسر و"أشرف م م" 53 سنة نقاش بكسر بالضلوع والقفص الصدري من الجهة اليسرى.



وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم وبسؤالهم أكدوا اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق وجرى التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة.



من ناحية أخرى ، شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة تموينية مكبرة استهدفت منافذ بيع الجملة ومخازن المواد الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن به كميات كبيرة من السجائر المهربة ومخزن سلع غذائية وإحدى فروع الجملة لعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية لضبط السلع والمعروض فى الأسواق أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به 41020 عبوة سجائر مختلفة الأنواع ومعسل "بدون مستندات" مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم ضبط صاحب المخزن.



و تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 3,87 طن لحوم مجمدة وأسماك الرنجة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.



وتم ضبط أمين عهدة فرع إحدى شركات تجارة الجملة بحوزته 2,5 طن مقطعات دواجن و مقطعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.