غرق طالب بترعة الإسماعيلية بالخصوص

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية أمام مدخل مدينة الخصوص دائرة قسم شرطة الخصوص وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب بمدخل المدينة دائرة القسم أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية.

على الفور جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى والتى انطلقت لموقع الغرق، وتمكنت من انتشال الجثة، والمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطالب يدعى "يوسف و ع"، 17 سنة طالب مقيم دائرة القسم وتعرض للغرق حال قيامه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية أمام مدخل المدينة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التى صرحت بدفنها عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



من ناحية أخرى ، أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى اتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة وذلك لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى اتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص "ر ه ج 2192" أجرة شرقية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ونتج عن الحادث إصابة "جودة ب ج" 28 سنة سائق السيارة بكدمات متفرقة بالجسم و"محمد ع م"، 43 سنة مهندس بخلع بالكتف و"محمد ي ح"، 21 سنة مجند بكدمات بالذراع الأيسر و"أشرف م م" 53 سنة نقاش بكسر بالضلوع والقفص الصدري من الجهة اليسرى.



تم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم وبسؤالهم أكدوا اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق وجرى التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة.