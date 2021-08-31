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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري ووزراء خارجية دول الجوار الليبي يلتقون الرئيس الجزائري | صور

شكري يلتقي الرئيس
شكري يلتقي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

التقى سامح شكري وزير الخارجية ونظراؤه المشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء، أثناء استقبالهم من قِبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

وخلال اجتماعات دول الجوار الليبي التي انطلقت في الجزائر الاثنين، شددت مصر على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال  مشاركته في الاجتماع، موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.
 

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكدَّ خلال كلمته على الدور المهم المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة. 

 

لجنة 5+5

كما أشاد وزير الخارجية بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.   
 

وشدَّد شكري على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة

شكري ونظرائه يلتقون الرئيس الجزائري
شكري ونظرائه يلتقون الرئيس الجزائري
شكري يلتقي الرئيس الجزائري
شكري يلتقي الرئيس الجزائري
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