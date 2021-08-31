التحفظ علي ٧٠ شيشة من المقاهى والكافيهات في بني سويف

التحفظ علي ٧٠ شيشة في بني سويف

أعلن المحاسب محمد بكري رئيس مدينه الواسطى التحفظ على 70 شيشة من المقاهي والكافيهات؛ لعدم الالتزام بتطبيق قرار حظر تقديم الشيشة كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.وفرض الانضباط فى شوارع سعد زغلول والثانوية وطراد النيل وأحمد عرابي، وذلك خلال حملاتها المستمرة للقضاء على كافة إشغالات الطريق العام، حيث تم رفع 160 حالة إشغال من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية وبروز المحال التجارية، وإزالة 5 أكشاك بدون ترخيص بشارع سعد زغلول،

ومن جانبها قامت إدارة تموين الواسطى بعدة حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير ستة عشر محضرا لمخالفات تموينية تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع والتصرف فى عدد من أجولة الدقيق البلدى المدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون للمواطن، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع؛ حماية للمستهلك من جرائم الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع.



بينما تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل والفرق المجمعة من عمال النظافة للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 75 طن من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، كما تم رفع 100 طن مخلفات من الوحدات المحلية القروية بقمن العروس والميمون وميدوم وإطواب وإنفسط وأبو صير الملق، وتمهيد وتسوية ورفع الأتربة بطريق أبو صير ومعصرة أبو صير، ونقلها الى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي، كما تم رفع 50 طن نواتج تطهير ترعة الإبراهيمية والجيزاوية والترعة الحدرية بالميمون ومصرفي الرفع والزاوية بقمن العروس.



كما تم متابعة أعمال تطوير محطة السكة الحديد بقرية الميمون، وصيانة كشافات الإنارة العامة بمدخل مدينة الواسطي وعزب إنفسط وقرية أبو صير الملق وطريق بني سويف/ القاهرة الزراعي بنطاق قرية الميمون وقمن العروس وإطواب وكذلك الطريق السياحي بقرية ميدوم.



كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد أكد على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.