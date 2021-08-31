٥٠ لوحة فنية فى معرض "رؤى" بدار الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء غدا الأربعاء ١ سبتمبر بقاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية معرض بعنوان "رؤى" يشترك فيه أكثر من ٢٠ فنانا من خريجى كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك سبق لهم ان شاركوا فى العديد من المعارض والمسابقات الفنية.

كما حصلوا على مراكز متقدمة فى مهرجانات ابداعية مختلفة على مستوى الجامعات المصر ية، يستمر المعرض حتى الثلاثاء ٧ سبتمبر .

ويضم المعرض أكثر من ٥٠ لوحة جميعها طبعات فنية بالابيض والاسود والملونه وتتمثل فى قوالب طبيعية بالالمونيوم ، الزنك والخشب والتى يتم حفرها بتقنيات مختلفة ومتعددة .

