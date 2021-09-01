هل يجوز الإجهاض قبل الأربعين بسبب تربية الأطفال ورعايتهم؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الإجهاض قبل الأربعين لأن طفلي رضيع ومعي أطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية؟”.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المفتى به عندنا وهو ما عليه القانون المصري، هو حرمة الإجهاض مطلقا سواء أكان ذلك قبل الأربعين أو قبل الـ120 يوما أو بعدهم.



وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أنه يجوز الإجهاض فى الأحوال التي بها ضرورة، كأن تكون حياة الأم مهدة ببقاء الجنين، فيكون هنا كلام آخر.

وأوضح أمين الفتوى أن مجرد قول السائلة إن معها رضيع وأطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية، فهذا فى حد ذاته ليس عذرا بمجرده أستطيع أن أقول لك به أن الإجهاض جائز.

واستطرد أمين الفتوى: يمكن للسائلة أن تتصل بدار الإفتاء المصرية على الخط المباشر إذا كانت تعتقد أن عندها عذرا أقوى مما ذكرت، بحيث يقوم أحد الزملاء بالمناقشة معها.

حكم الإجهاض

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، حكم الإجهاض.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الإجهاض محرم ومجرم إلا فى حالة الضرورة.

وتابع المفتي قائلا:" إذا وجدت أسباب طبية قوية، يقرها الطبيب؛ فلا ضرر في الإجهاض".

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قال إنه تعرض لسؤال عام 2015، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، لماذا تطبق الدولة المصرية الإعدام".

وأضاف علام قائلا:" كان الرد على التساؤل هو قتل النفس،يحدث خلل فى التوازن الإجتماعي.

وأكد مفتى علام: أن هناك ضمانات قانونية وإجراءات صارمة في تطبيق الإعدام.

متى يجوز للمرأة الإجهاض؟

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا مضمونه: “متى يجوز للمرأة الإجهاض؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إنه عند الشافعية يرون أن الروح تنفخ فى الشهر الرابع لحديث النبيى صلى الله عليه وسلم الوارد فى ذلك.

حيث جاء عن ابن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام: (بأن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. وفي رواية حذيفة (6674): (يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف).

وأكد علي جمعة خلال فيديو مسجل عبر قناته على يوتيوب أنه بناء على ذلك يجوز للمرأة الإجهاض للحاجة إليه قبل الأربعة أشهر.