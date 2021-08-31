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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية .. معامل جامعة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .. وشاشات إلكترونية لإرشاد الطلاب فى آداب عين شمس

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

التعليم العالي : 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن
تنسيق الجامعات 2021 .. معامل جامعة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي
جامعة حلوان : 75 طالبا سجلوا رغباتهم خلال الساعات الأولى لتنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية2021 .. 661 طالب تقدموا بتسجيل الرغبات بآداب عين شمس

 

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع.

جامعة عين شمس


شهدت كلية الاداب جامعة عين شمس اقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الاول علي معامل التنسيق بجامعة عين شمس لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية 2021 على أن تكون نهاية المرحلة الثانية للتنسيق يوم 4 سبتمبر 2021 حيث قام اليوم ٥٦٦ طالب ثانوية عامة و٩٥ من طلاب المعادلة بتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق.


قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم  تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، والتي تبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

أكد  الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن إدارة الكلية استعدت  لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021  وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.

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التعليم العالي : 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

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أخبار التعليم.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم.. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل بياناتك

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بحد أدنى 62.07% للعلمي و58.05% للأدبي.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم

وقال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس ، إن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات الكترونية لإرشاد الطلاب خطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.


وأوضح عميد الكلية  الكلية أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافتا إلى أن المعامل مكيفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور.

و تقدم الخدمة مجانا للطلاب ، فضلا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات.

جامعة حلوان :

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة وقد تم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

 

وقد أوضح مسؤولو معامل الحاسبات بجامعة حلوان ان الجامعة قد جهزت  ٦ معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وصرح مسؤولي المعمل المركزي للحاسبات داخل جامعة حلوان عن تسجيل ٧٥ طالبا بيناتهم بالمعمل المركزي

ونوه مسؤولي معامل الحاسبات ان هذه المعامل  متوزعة على كافة افرع الجامعة بداخلها و بالكليات التى خارج الحرم .

وتشمل المعامل التى تم  تجهيزها لاستقبال الطلاب:

المعمل المركزي بالجامعة

معمل في كلية الهندسة بالمطرية

معمل كلية الهندسة بحلوان

معمل في كلية التربية الرياضية بنين

معمل كلية التربية الموسيقية

أيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

جامعة القاهرة :

 

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، في تسجيل الرغبات، على موقع التنسيق الإليكتروني، ومن المقرر أن تستمر المرحلة حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 ولمدة 5 أيام.

وتستوعب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، حوالي  243022 طالب وطالبة في هذه المرحلة، بواقع 186618 مكان خالي لطلاب المرحلة العلمية بحد أدنى 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، و56404 مكان خالي لطلاب لشعبة الأدبية بحد أدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5% درجة.  


وقال عبدالحميد حسن المسؤول عن معمل التنسيق  المركزى داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة، أن المعمل ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والتى أقرتها وزارة الصحة المصرية من ارتداء الكمامة والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي.

الثانوية العامة التعليم العالي جامعة القاهرة الإجراءات الاحترازية تنسيق الجامعات طلاب المعادلة جامعة حلوان اداب عين شمس

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