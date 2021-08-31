أخبار التعليم.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم.. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل بياناتك

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



12 سبتمبر ...جامعة حلوان : دورة تدريبية حول تصميم الكتاب الجامعى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

لطلاب حقوق عين شمس فتح باب الالتماسات للشعب الثلاث

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات لطلاب الشعب الثلاث اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام وذلك في المواعيد الرسمية .



التكنولوجيا والتعليم بحلوان تناقش رسالة ماجستير خوارزميات تامين البيانات

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا إلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن خوارزميات تأمين البيانات خفيف الوزن باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية وتطبيقاتها التربوية.

بحد ادنى 62.07 % للعلمي و 58.05% للادبي.. و انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثانية منذ قليل بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والتي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر .

لطلاب الفرقة الرابعة … اداب القاهرة تعلن نتيجة الالتماس

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل بياناتك

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن وظائف خالية للمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي في تخصصات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية و رياض الاطفال واللغة الانجليزية