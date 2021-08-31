عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم.. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل بياناتك

اخبار التعليم 2021
اخبار التعليم 2021

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


12 سبتمبر  ...جامعة حلوان : دورة تدريبية حول  تصميم الكتاب الجامعى  

 

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

لطلاب حقوق عين شمس فتح باب الالتماسات للشعب الثلاث

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن  فتح باب الالتماسات  لطلاب الشعب الثلاث اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام وذلك في المواعيد الرسمية .


التكنولوجيا والتعليم بحلوان تناقش رسالة ماجستير خوارزميات تامين البيانات

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا إلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن خوارزميات تأمين البيانات خفيف الوزن باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية وتطبيقاتها التربوية.

 

بحد ادنى 62.07 % للعلمي و 58.05% للادبي.. و انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم

 

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثانية منذ قليل بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والتي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر .

 

لطلاب الفرقة الرابعة … اداب القاهرة تعلن نتيجة الالتماس

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

 

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل بياناتك

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن وظائف خالية للمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي في تخصصات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية و رياض الاطفال واللغة الانجليزية

اخبار التعليم التعليم العالي جامعة القاهرة حقوق عين شمس جامعة عين شمس الجامعات وزير التعليم العالي

موضوعات متعلقة

احترسوا من النصابين.. "التعليم العالى" تحذر من الجامعات والمعاهد الوهمية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. كل ما تريد معرفته عن طباعة بطاقة الترشيح.. والأوراق المطلوبة لإجراءات قيد الطلاب بالكليات

ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الأعلى للجامعات الخاصة: الحدود الدنيا لتنسيق الكليات قد تنخفض 6%

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. كيفية طبع بطاقة الترشيح وموعد تقليل الاغتراب

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها

كل ما تريد معرفته عن قواعد مرحلة تقليل الاغتراب وموعد انطلاقها

كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2021 والحدود الدنيا للكليات

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

792 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 -8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

إصابة إسرائيليين إثر تحطم طائرة مروحية في حيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ