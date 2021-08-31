لطلاب الفرقة الرابعة.. آداب القاهرة تعلن نتيجة الالتماس

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI

على الجانب الاخر ، اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من اغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

ونوهت كلية الاداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الاربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر من الساعة الثالثه عصرا حتى الساعة السابعه مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .

وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

تبدء الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الأجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .



كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات .

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة .

تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالأضافة إلى صورة الكارنية .