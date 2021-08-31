عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. آداب القاهرة تعلن نتيجة الالتماس

نتيجة الالتماسات
نتيجة الالتماسات بكلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

 

txt

تنسيق الجامعات 2021.. عميد آثار القاهرة: غلق باب التقديم للدراسات العليا.. غدا

txt

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات القبول التحريرية لطلاب الدراسات العليا

 

كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI

 

على الجانب الاخر ، اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من اغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

 

ونوهت كلية الاداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الاربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر  من الساعة الثالثه عصرا حتى الساعة السابعه مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .

 

وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .
تبدء الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الأجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية . 


كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات . 

 

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة . 
تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالأضافة إلى صورة الكارنية .

كلية الاداب جامعة القاهرة نتيجة الالتماسات كلية الاداب جامعة القاهرة باب التقديم للكتابة الفنية البحث العلمى

ترشيحاتنا

ليست استغفاراً .. كلمة واحدة تغفر ذنوبك رددها في هذا التوقيت

بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد وأيمن الزناتي يودعان منافسات فرق تنس الطاولة

رئيس المركز الألماني يكشف حقيقة سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

إعفاء ضابط أمريكي من الخدمة بعد انتقاده قادة بلاده.. فيديو

يجب ألا تتجاهل .. 5 علامات على الجلد تشير لأمراض القلب

أيمن بهجت قمر يكشف عن نمبر وان الغناء والتمثيل والشعر..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الداخلية تعلن ضبط مختطفي طفل المحلة وتحريره

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

العثور على طفل المحلة المختطف داخل مخزن مهجور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ