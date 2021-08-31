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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي في طريق الحصفة بـ كفر الشيخ.. ومجلس المدينة يتدخل

هبوط أرضي
هبوط أرضي

تفقد جمال يونس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي الرئيسي المؤدي لرافع الصرف الصحي بقرية الحصفة.

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل مشاكل المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

 

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وباشر رئيس مركز ومدينة الرياض بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح هبوط خط الصرف الصحي والذي تسبب في تآكل بقشرة الأسفلت، مما أدى إلى هبوط أرضي بالشارع الرئيسي بالحصفة، واستخدام معدات الوحدة لنقل كميات من الرمال لردم الحفرة، والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه سيتم الانتهاء من إصلاح التسريب وسيتم إعادة الشيء لأصله من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في حضور صبحي عبد الوهاب، نائب رئيس المدينة ووائل عبدالرؤف، نائب رئيس المدينة، وعبد الجواد عبده، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحصفة.

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كفر الشيخ الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى اللواء جمال نور الدين أعمال إصلاح هبوط ارضي الرياض

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