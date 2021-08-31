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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمقبلين على الزواج.. أسس اختيار شريك الحياة المناسب

المقبلين على الزواج
المقبلين على الزواج

قالت ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية، إن الاختيار الصحيح للزواج من الطرفين يجب أن يكون قائما على عدة ثوابت لا غني عنها، مشيرة إلى أن أولها هو أن يكون الأزواج بنفس الفكر العقلي والثقافي والمستوي العمري والاجتماعي.


وأضافت شبانة خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب الزواج بالعقل والقلب معا، معقبة: "مش معنى أني بنظر نظرة عقلية فقط كأم أو أب أنها تبقي صح".


وفي سياق آخر،  قالت ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية، إنه لا يوجد فرق بين الرجل أو المرأة فيما يتعلق بالنفس البشرية خلال فترة الزواج، حيث إن كل طرف منهم من الوارد أن يتعامل بمثالية أو سلبية.


وأضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بتسليط الضوء أكثر على فكرة المشكلة المتكررة بالمصادفة وإطلاق عليها أنها ظاهرة، موضحة: "التضخيم على مشاكل الزواج أو العنف الزوجي من خلال السوشيال ميديا يبرزها أكثر للشخص".


ونصحت المقبلين على الزواج، أن الزواج ليس مجرد تكاليف وإمكانيات، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يسمي بتأخر فى سن الزواج الذي تتأثر به المرأة.


وأشارت إلى أن فكرة التآلف بين الشاب والفتاة المقبلين على الزواج يعتبر شيئا مهما جدا، متابعة أنه يجب التركيز على الجانب الأخلاقي والديني واتصاف الحكمة من أحد الأصدقاء أو المعارف.

النفس البشرية فترة الزواج الإختيار الصحيح للزواج المستوي العمري الزواج

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