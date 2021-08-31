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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحرير طفل الغربية.. بسمة وهبة: لينا بعد ربنا ضهر اسمه عبدالفتاح السيسي

صدى البلد

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لـ متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” بعد تحرير طفل الغربية المخطوف.

 

وكتبت بسمة وهبة " لما قال ما تخافوش يا مصريين كان صادق كلنا عايشين أمنين علي بيوتنا وأولادنا وأهلنا عايشين وحاسين إن فيه ضهر لينا بعد ربناضهر اسمه عبدالفتاح السيسي.

 

وأضافت بسمة وهبة : رئيس إنسان يتقي الله في شعبه ووطنه ده كان شعوري بعد تحرير طفل الغربية المخطوف علي يد جهاز شرطة مصر العظيم عين باتت تحرس في سبيل الله أنا مصرية وأفتخر السيسي رئيسي تحيا مصر.

 

واختتمت بسمة “ ربنا يحفظ مصر شعب ورئيس وجيش وشرطة وكل ذرة تراب من أرضك يا بلدي”. 

 

و قال النائب شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، إن إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية إلى طفل المحلة الذي نجحت وزارة الداخلية، في تحريره من يد خاطفيه بعد أقل من 24 ساعة من خطفه، تؤكد أنه حريص على أبنائه من الطلاب وأنه يتابع بدقة كل ما يشغل الرأي العام في البلاد.

 

وأشار أبو زيد في بيان له اليوم، إلي أن هدية الرئيس السيسي التي قدمها أعضاء حزب مستقبل وطن، إلى أهل الطفل زياد تمثلت في "عجلين" فداءًا لتحريره من يد خاطفيه وجهاز لاب توب، موضحا أنها لمسة إنسانية هائلة من الرئيس السيسي لزياد ولإسعاد أسرته بعد تحريره.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على رفضه التام واستنكاره لجرائم خطف الأطفال، والتي تقوم بها بعض التشكيلات العصابية، داعيًا إلى سن قوانين مغلظة لمواجهة هؤلاء المجرمين، مشيدًا بالدور الهائل الذي بذلته أجهزة الأمن خلال ساعات قليلة في التوصل لخاطفي  طفل المحلة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

 

وأضاف النائب أن مصر تمتلك جهازًا أمنيا يقظا ومدربًا والشرطة المصرية تتمتع بالكفاءة والاستعداد، للتعامل مع مختلف ألوان الجريمة، في ظل توجيهات الرئيس السيسي باستمرار التدريب والتعامل مع مختلف تحديات العصر الأمنية.

بسمة وهبة

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