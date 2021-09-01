التعليم العالي: حالة واحدة لن يسمح فيها للطلاب بدخول معامل التنسيق

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اليوم فتح معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية؛ بهدف مساعدة طلاب المرحلة الثانية 2021 في عملية التنسيق الإلكتروني حيث يتم استقبالهم بدءا من التاسعة صباحًا وذلك طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى بإسم الوزارة أنه لابد على طلاب المرحلة الثانية 2021 أن يلتزموا بارتداء الماسك الطبي " الكمامة "، وبذلك إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول إلى معامل الحاسب الآلي في الجامعات دون أن يرتدي ويتبع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل في هذه المعامل.

وأشار إلى أنه على طلاب المرحلة الثانية 2021 سرعة تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

بينما أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالى والمشرف على مكتب التنسيق، أنه قد وصل عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول بالجامعات صباح اليوم الثلاثاء 35 ألف طالبًا وطالبة وذلك للعام الجامعي 2021/2022.

بينما أكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال طلاب المرحلة الثانية 2021 لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث وموجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بشكل سليم وصحيح، مضيفًا وجود إمكانية لتعديل الرغبات وذلك حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وقد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية 2021 لتنسيق الجامعات والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 4 سبتمبر .

تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية 2021 من التنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الادبية هو 58.05%.

بينما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هناك اماكن شاغرة في عدد من كليات القمة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 وجاءت كما يلي :

شعبة علمي رياضة

كليات الهندسة

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الذكاء الاصطناعي

كليات التخطيط العمراني

كليات فنون جميلة عمارة

كليات الجامعات التكنولوجية

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الألسن

كليات الإعلام

كليات التربية

كليات الاداب (انتظام وانتساب)

كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

كلية السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

تنسيق المرحلة الثانية 2021

تنسيق المرحلة الثانية 2021

شعبة علمي علوم

كليات طب بيطري

كليات تمريض

كليات العلوم

كليات الزراعة

الجامعات التكنولوجية

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الذكاء الاصطناعي

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الألسن

كليات الاعلام

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

تنسيق المرحلة الثانية 2021

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية 2021

- يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.