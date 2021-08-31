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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى الآثار بالمنيا 4 أيام.. ولجنة فحص القطع المضبوطة

حبس المتهمين صورة
حبس المتهمين صورة أرشيفية

قررت نيابة المنيا التحفظ علي 36 قطعة يشتبة في اثريتها لتشكيل لجنة من هئية الآثار للعرض عليها لفحصها والتأكد من أثريتها من عدمه كما قررت حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق.

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي ضباط مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالمنيا بحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع ضباط مديرية الأمن تم إستهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته ( إثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم  جميعا 36 قطعة يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة ،وتم التحفظ علي المضبوطات لعرضها علي هئية الآثار للتأكد من اثريتها من عدمه وتم حبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المحدد ،واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. 
 

السياحة التنسيق نيابة التحقيق مدير شرطة السياحة تشكيل 4 أيام علي ذمة التحقيقات

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