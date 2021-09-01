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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 مليون جنيه صافى أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال يوليو

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع أرباح الشركة هامشياً، عن شهر يوليو الماضي.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أنها سجلت صافي ربح بلغ 14.39 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 14.66 مليون جنيه أرباحاً خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.

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وسجلت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، صافي ربح بلغ 132.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 63.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضي(2021/2020) لتسجل 480.5 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 365.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما.

تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط و تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

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